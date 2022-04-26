Великобритания ввела санкции на экспорт в Россию своих технологий

26 апр. 6:29

Великобритания вводит запрет на экспорт в Россию технологий и товаров, которые "могут использоваться против Украины", говорится в заявлении департамента по международной торговле.

"Великобритания объявила запрет на экспорт товаров и технологий, которые Россия может использовать для притеснения народа Украины. Среди этих товаров может быть оборудование для перехвата и мониторинга", - говорится в заявлении, передает РИА Новости.

О каком конкретном оборудовании и технологиях идет речь, не уточняется.

Отмечается, что эта мера поможет закрыть все существующие лазейки для покупки у Великобритании таких товаров и технологий.