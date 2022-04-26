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В двух регионах Казахстана снова появился коронавирус

В двух регионах Казахстана снова появился коронавирус

В Казахстане за минувшие сутки было зарегистрировано восемь новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, - сообщает межведомственная комиссия по нераспространению COVID-19.

Накануне было выявлено аналогичное количество заболевших, однако все они были в двух городах - Алматы и Нур-Султане. Сегодня к ним прибавились единичные случаи

в Алматинской и в Восточно-Казахстанской области, - передает Sputnik Казахстан.

Общее количество заболевших коронавирусной инфекцией с 13 марта 2020 года в Казахстане достигло 1 305 473 человек.

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