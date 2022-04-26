На майские в Анапе отдохнут свыше 80 тыс россиян

26 апр. 3:33

Приехать на майские праздники в Анапу планирует более 80 тыс туристов, сообщили в пресс-службе администрации курорта.

"В этом году как и в прошлом Анапа открывает сезон на месяц раньше. Курортная инфраструктура будет готова к приему отдыхающих уже к 1 мая", - отметили в администрации.

С начала мая в Анапе будут работать 245 объектов размещения со средней нагрузкой около 90%.

В пресс-службе добавили, что погода на праздники обещает быть теплой, на курорте в период праздничных выходных пройдут различные досуговые мероприятия.

Отметим, в период новогодних каникул в Анапе отдохнули около 50 тыс человек. Всего с начала года черноморский курорт посетили порядка 160 тыс туристов.