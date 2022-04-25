Гордума Карачаевска осенью выберет нового мэра

25 апр. 23:58

Выборы мэра карачаево-черкесского Карачаевска проведет новый состав гордумы осенью 2022 года, - сообщил сегодня председатель думы Карачаевского городского округа Али Семенов.

"Конкурс на замещение должности мэра будет назначен новым составом думы Карачаевского городского округа. Выборы депутатов пройдут в единый день голосования в сентябре", - сказал Семенов, передает "Интерфакс".

Такое решение было принято в связи с тем, что в соответствии с уставом Карачаевского ГО градоначальник избирается на срок полномочий, соответствующий сроку полномочий муниципального законодательного органа, а необходимость избрания нового мэра города возникла из-за того, что в начале апреля 2022 года свой пост досрочно покинул глава муниципальной администрации Альберт Дотдаев, избранный мэром в феврале 2021 года.

Спустя два месяца, в апреле 2021 года, прокуратура КЧР потребовала досрочно прекратить полномочия мэра Карачаевского ГО из-за нарушений федерального закона "О противодействии коррупции". По утверждению надзорного ведомства, мэр городского округа и его супруга имели счета в иностранных банках.

Сейчас обязанности мэра Карачаевского ГО исполняет Марат Урусов, ранее возглавлявший Управление Минюста России по КЧР, Управления федеральной службы судебных приставов по КЧР, Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по КЧР, а также работавший на должностях и.о. руководителя Управления федеральной антимонопольной службы России по КЧР и заместителя гендиректора по общим вопросам ООО "Газпром Межрегионгаз Черкесск".