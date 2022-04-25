Жители Ингушетии пройдут в строю "Бессмертного полка"

25 апр. 23:32

Власти Ингушетии в нынешнем году проведут шествие "Бессмертного полка" в традиционном формате благодаря улучшению эпидемиологической обстановки, - сообщили в пресс-службе Минкультуры региона.

"9 мая в столице Ингушетии Магасе на проспекте Зязикова от мэрии города до площади перед стометровой башней Согласия пройдет Всероссийская акция "Бессмертный полк" в честь 77-й годовщины Великой Победы", - рассказал представитель ведомства, передает "Интерфакс".

Встать в строй "Бессмертного полка" может любой желающий. Прийти на шествие организаторы советуют с портретом-транспарантом своего родственника - участника Великой Отечественной войны, указав на фотографии фамилию, имя, отчество и воинское звание.

Акция стартует в 11:00 мск.