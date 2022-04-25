Власти Ставрополья приведут в порядок десятки школьных спортзалов

25 апр. 23:14

В скором времени в сельских школах в Ставропольском крае обновят десятки спортивных залов, - сообщила заместитель министра образования Ставрополья Диана Рудьева.

"В 26 сельских школах края будет обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом. На эти цели из бюджета Ставропольского края будет выделено более 370 тыс рублей", - рассказала заместитель министра, передает "Интерфакс".

В минувшем 2021 году в крае был сделан ремонт 26 спортзалов и обустроено столько же школьных спортивных клубов в 43 сельских школах края, благодаря чему более чем для 13 тыс школьников были созданы все необходимые условия для занятия физкультурой. За счет ремонта еще 26 спортзалов число ребят, которые смогут заниматься спортом, вырастет еще на 5 тыс - до 18 тыс человек.

В 2023 году также запланирован ремонт 26 спортивных залов в сельских школах края, - добавила замминистра.