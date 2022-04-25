Маск покупает Twitter

Американский бизнесмен Илон Маск покупает компанию Twitter за $44 млрд, о сделке сообщается в опубликованном порталом PR Newswire пресс-релизе Twitter.
"Twitter, Inc. сегодня объявил о заключении окончательного соглашения о приобретении компанией, полностью принадлежащей Илону Маску, за $54,2 за акцию наличными в рамках сделки на сумму около $44 млрд", - цитирует его ТАСС.
После совершения сделки Twitter будет непубличной компанией.
Независимый директор совета директоров Twitter Брет Тейлор пояснил, что Совет вдумчиво и всесторонне оценил предложение Маска, обратив особое внимание на стоимость, гарантии и финансирование.
По словам Тейлора, будущая сделка - "лучший путь вперед" для акционеров.