Маск покупает Twitter

25 апр. 22:56

Американский бизнесмен Илон Маск покупает компанию Twitter за $44 млрд, о сделке сообщается в опубликованном порталом PR Newswire пресс-релизе Twitter.

"Twitter, Inc. сегодня объявил о заключении окончательного соглашения о приобретении компанией, полностью принадлежащей Илону Маску, за $54,2 за акцию наличными в рамках сделки на сумму около $44 млрд", - цитирует его ТАСС.

После совершения сделки Twitter будет непубличной компанией.

Независимый директор совета директоров Twitter Брет Тейлор пояснил, что Совет вдумчиво и всесторонне оценил предложение Маска, обратив особое внимание на стоимость, гарантии и финансирование.

По словам Тейлора, будущая сделка - "лучший путь вперед" для акционеров.