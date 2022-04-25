Две старейшие библиотеки Ставрополя станут коммуникационными центрами

25 апр. 23:43

В Ставрополе началась модернизация двух старейших библиотек города, каждая из которых работает уже более 75 лет: на их базе создадут коммуникационные центры, - сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

"Два старейших филиала Централизованной библиотечной системы краевой столицы станут современными коммуникационными центрами. ...По решению мэра Ставрополя Ивана Ульянченко муниципалитет будет обновлять не менее двух библиотек в год и создавать на их базе культурно-образовательные центры", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Идея масштабного обновления библиотечной сети появилась после успешного воплощения нескольких проектов по нацпроекту "Культура": обновленные библиотеки должны стать новыми мультимедийными пространствами, точками притяжения для учебы, работы и отдыха, - поведал Ульянченко.

Первыми за счет городского бюджета обновят библиотеки, основанные в 1946 году. Одна из них - преемница библиотеки-читальни, открытой в Ставрополе в 1913 году, а так как библиотеке было присвоено имя капитана 1-го ранка Ивана Бурмистрова, обновленное учреждение оформят во флотской тематике, в библиотеке создадут лаунж-зону, музейную экспозицию о российском флоте, подиум-холл для мероприятий.

Вторая библиотека станет информационным центром эстетического воспитания. Для этого в учреждении создадут арт-пространство для выставок, а также комикс-центр "Графические истории".