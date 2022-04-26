Азербайджан примет серию Фестивалей профессий

26 апр. 1:36

Фестивали профессий пройдут в городах Азербайджана в 2022 году, сообщил заместитель председателя Государственной службы занятости Джамаледдин Гулиев.

Участниками Фестивалей смогут стать школьники, их родители, абитуриенты и выпускники университетов. Они узнают о тонкостях как минимум десяти специальностей: работы слесаря, повара, бармена, специалиста в обрасти информационных технологий, мастера по ремонту мобильных телефонов и др.

Фестивали пройдут в десяти центрах экономических районов страны – в Баку, Сумгайыте, Ширване, Лянкяране, Барде, Газахе, Гяндже, Мингячевире, Шеки и Шамахы.

По словам Гулиева, подобные мероприятия проводятся в мире на постоянной основе.

"Мы детально ознакомились с практикой Южной Кореи. Еще в 2019 году обращались к ним с просьбой о поддержке в создании Центра карьеры в Азербайджане. У них действует крупный центр, где люди могут очно знакомиться с нюансами разных профессий, сделав выбор в пользу одной из них. Также они могут, воспользовавшись необходимыми инструментами для работы, наглядно увидеть, как придется работать", - цитирует его Sputnik Азербайджан.