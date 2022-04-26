Кубань примет мотомарш "Ночных волков" в честь 77-летия Победы

26 апр. 0:32

Мотопробег "Дороги Победы - Встреча на Рубеже 2022" пройдет в Краснодарском крае 29 апреля. Об этом рассказали организаторы.

Пять колонн стартуют из Сочи, Ставрополя, Новопокровской, Темрюка и Новороссийска.

"Байкеры со Знаменем Победы, флагом России, флагами городов-героев и городов воинской славы проедут через Туапсе, Горячий Ключ, Армавир, Кропоткин, Тихорецк, ст. Выселки, Кореновск, ст. Динскую, Темрюк, Анапу, Славянск-на-Кубани, Крымск, ст. Северскую", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в Краснодаре 30 апреля будет сделана остановка.

Планируется, что по пути следования участники мотопробега посетят памятники и музеи Великой Отечественной войны, а также высадят дубовые аллеи. Затем 2-3 мая колонны соберутся в Волгограде, поле чего направятся в Москву. Кульминацией мотомарша будет встреча в Калининграде.