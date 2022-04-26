Геопарки Арас и Табас в очереди на получение статуса ЮНЕСКО

Иранские геопарки Арас и Табас находятся в очереди на возможное включение в список ЮНЕСКО, заявил эксперт по культурному наследию из органа ООН по вопросам культуры Алиреза Амриказеми. Геопарками называют территории с особым охраняемым статусом, где наглядно представлена геологическая история Земли, процессы формирования местных ландшафтов, образования пород и месторождений полезных ископаемых, технологии их разработки, останки доисторических животных.

Как отмечает Tehran Times, завершена работа над всеобъемлющими досье по геопаркам Арас и Табас, которые должны быть зарегистрированы в Глобальном списке геопарков Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры. Эти места должны быть оценены экспертами ЮНЕСКО, которые посетят страну этой весной и летом.

Геопарк Табас, расположенный в обширном одноименном округе, имеет огромный потенциал для регистрации в качестве "самого большого геопарка" в регионе Западной Азии. Этот геопарк, раскинувшийся в восточной провинции Южный Хорасан, включает в себя множество живописных пейзажей и нетронутых территорий, среди которых таинственный каньон Джиннов, расположенный в деревне Азмиган.

Геопарк Арас, расположенный в провинции Восточный Азербайджан, занимает площадь около 1670 квадратных километров и простирается по всему уезду Джолфа. Рельеф, как правило, очень крутой и образует удивительные пейзажи, поэтому самая высокая точка в районе Джолфа - гора Киямаки высотой 3347 метров, а самые низкие точки включают северную границу и долину реки Араз высотой от 720 до 390 метров.

Это место обрело туристическую привлекательность из-за своих горных ландшафтов, различных осадочных и магматических пород, разнообразия тектонических структур, полухолодного и полузасушливого климата, а также из-за разнообразной флоры и фауны.

В мае 2017 года ЮНЕСКО включила Иранский южный остров Кешм в свой список Глобальных геопарков. На острове есть широкий спектр достопримечательностей экотуризма, таких как морские леса Хара и около 60 деревень, разбросанных в основном по его скалистым берегам. Там также обитает множество диких животных, включая птиц, рептилий, дельфинов и черепах.

Эксперты считают, что геопарки помогают повышать осведомленность о геологических опасностях, включая вулканы, землетрясения и цунами. Там можно разрабатывать совместно стратегии смягчения последствий стихийных бедствий. Геопарки считаются отражением как прошлых, так и текущих климатических изменений. Глобальные геопарки ЮНЕСКО способствуют социально-экономическому развитию, непосредственно влияя на территорию, улучшая условия жизни людей и сельскую среду. Это дает местным жителям чувство гордости за свой регион, укрепляет общественную идентификацию с этим районом и способствует лучшему пониманию геологического, природного, археологического, культурного и промышленного наследия района.