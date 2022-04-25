Путин внес на ратификацию в ГД соглашение о правовой помощи в рамках ОДКБ

25 апр. 21:59

Президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Государственную думу соглашение по вопросам юрисдикции и оказания правовой помощи по делам, связанным с временным пребыванием формирований сил и средств системы коллективной безопасности на территориях стран ОДКБ. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты российского парламента.

Документ был подписан 16 сентября прошлого года в Душанбе, уточняет ТАСС.

Цель соглашения - формирование механизма сотрудничества компетентных органов стран ОДКБ по вопросам юрисдикции и оказания правовой помощи.

В пояснительных материалах отмечается, что просьба о правовой помощи может быть отклонена, если она может нанести ущерб суверенитету или безопасности или противоречит законам запрашиваемой стороны.