В Нур-Султане высадят 12 тыс кустарников

25 апр. 22:29

Свыше 12 тыс кустарников и около 300 деревьев высадят перед Триумфальной аркой по проспекту Мәңгілік Ел, сообщает управление архитектуры акимата столицы.

"В скором времени этот участок обещает стать ландшафтной точкой притяжения столицы. Часть деревьев высадили во время прошедшего субботника", - сказано в сообщении

Помимо хвойных деревьев, будут посажены лиственные деревья и многолетние кустарники.

Стоит добавить, что в текущем году по мастер-плану "Нур-Султан - комфортный город" планируется благоустроить более 200 общественных пространств.