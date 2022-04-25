На Кубани откроют 11 новых пляжей

25 апр. 22:14

В Сочи, Геленджике, Ейске и Приморско-Ахтарске откроют 11 новых пляжей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Напомним, летний курортный сезон стартует в регионе 1 мая.

"Отдыхающие смогут комфортно провести время на море. Кроме того, летом в связи с прогнозируемым высоким туристическим потоком откроем 11 новых пляжей – в Сочи, Геленджике, Ейске, Приморско-Ахтарске", - цитирует администрация слова губернатора Вениамина Кондратьева.

По данным властей, к 1 мая на Кубани будет функционировать 100 пляжных территорий, 30 – в Анапе, 23 – в Геленджике, 23 – в Сочи, 11 – в Туапсинском районе, семь – в Новороссийске и шесть – в Темрюкском районе, а всего летом для отдыхающих будет доступно 525 стандартизированных, оборудованных пляжей на Черном и Азовском морях, а также 12 речных – в степных районах.