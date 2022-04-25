Шавкат Мирзиеев и Денис Мантуров обсудили увеличение взаимного товарооборота между Россией и Узбекистаном

25 апр. 21:33

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев сегодня принял министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова, который прибыл в Ташкент во главе делегации РФ для участия в Международной промышленной выставке "ИННОПРОМ. Центральная Азия". Такое сообщение опубликовано на сайте главы государства.

Стороны обсудили вопросы дальнейшего расширения практического сотрудничества в контексте реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне.

"В фокусе - увеличение объемов взаимного товарооборота, реализация инвестиционных программ и продвижение новых проектов локализации, кооперация регионов двух стран", - говорится в сообщении.

Мирзиеев и Мантуров обратили особое внимание на реализацию совместных проектов в машиностроении, металлургии, сельском хозяйстве, легкой промышленности, химической и фармацевтической отраслях, с удовлетворением отметили значимые результаты деловых мероприятий в рамках промышленной выставки, которая проходит сейчас в Ташкенте.