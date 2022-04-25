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Лучших лекторов Северного Кавказа выбрали студенты

Лучших лекторов Северного Кавказа выбрали студенты

Ставропольские студенты сегодня оценили ораторские способности участников полуфинала Всероссийского конкурса "Лига лекторов", организованного Российским обществом "Знание".

Шесть лучших ораторов со всего Северного Кавказа приехали в Ставрополь, чтобы выступить перед студентами одного из ведущих вузов России. Именно они оценивали способности лекторов с помощью QR-кодов, которые появлялись на большом экране после каждого выступления: их требовалось отсканировать, а затем проголосовать, оценив выступление по 10-балльной шкале, - передает "АиФ-Ставрополье".

Среди выступающих был заведующий кафедрой топографической анатомии Чеченского государственного университета им. Кадырова Эдгар Кафаров: его лекция была посвящена заболеваниям почек. Ставропольский край на конкурсе представили сразу два лектора: доцент кафедры рекламы и связей СКФУ Александр Золоторев с докладом о денежных купюрах разных стран мира и доцент кафедры теплогазоснабжения и экспертизы СКФУ Сергей Таран.

Напомним, конкурс "Лига Лекторов" призван найти талантливых людей со всей страны, которые смогут делиться с аудиторией знаниями из самых разных областей.

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