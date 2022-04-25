Лучших лекторов Северного Кавказа выбрали студенты

25 апр. 21:44

Ставропольские студенты сегодня оценили ораторские способности участников полуфинала Всероссийского конкурса "Лига лекторов", организованного Российским обществом "Знание".

Шесть лучших ораторов со всего Северного Кавказа приехали в Ставрополь, чтобы выступить перед студентами одного из ведущих вузов России. Именно они оценивали способности лекторов с помощью QR-кодов, которые появлялись на большом экране после каждого выступления: их требовалось отсканировать, а затем проголосовать, оценив выступление по 10-балльной шкале, - передает "АиФ-Ставрополье".

Среди выступающих был заведующий кафедрой топографической анатомии Чеченского государственного университета им. Кадырова Эдгар Кафаров: его лекция была посвящена заболеваниям почек. Ставропольский край на конкурсе представили сразу два лектора: доцент кафедры рекламы и связей СКФУ Александр Золоторев с докладом о денежных купюрах разных стран мира и доцент кафедры теплогазоснабжения и экспертизы СКФУ Сергей Таран.

Напомним, конкурс "Лига Лекторов" призван найти талантливых людей со всей страны, которые смогут делиться с аудиторией знаниями из самых разных областей.