Украина получила польские танки

25 апр. 21:32

Варшава передала Киеву свои танки, - заявил сегодня в эфире телеканала Polsat премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

На вопрос ведущего, отправила ли Польша на Украину свои танки, глава польского правительства сказал: "Да", при этом отказавшись сообщить какие-либо детали.

"Я сегодня не буду об этом говорить. Мы сообщим все в свое время. Из соображений безопасности прежде всего наших украинских соседей, друзей мы не будем об этом говорить", - сказал Моравецкий, передает ТАСС.

Говоря о возможной передаче Украине польских истребителей советского производства МиГ-29, которая ранее обсуждалась в республике, Моравецкий сказал, что эта тема закрыта. "Таких просьб нет", - заверил он.