Участники оппозиционного шествия разошлись по домам в Ереване

25 апр. 21:22

Представители и сторонники оппозиционного националистического блока "Армения" провели шествие в Ереване, оно завершилось на площади Свободы. Об этом сообщают СМИ.

Протестующие начали акцию с проспекта Комитаса и на некоторое перекрывали площадь Франции.

Представитель блока, вице-спикер парламента Армении Ишхан Сагателян в завершение митинга призвал участников разойтись по домам, анонсировав новые акции завтра, пишет Sputnik Армения.

Кроме того, на площади Свободы бессрочную акцию проводит лидер еще одной оппозиционной националистической фракции "Честь имею" Артур Ванецян.