РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Участники оппозиционного шествия разошлись по домам в Ереване

Участники оппозиционного шествия разошлись по домам в Ереване

Представители и сторонники оппозиционного националистического блока "Армения" провели шествие в Ереване, оно завершилось на площади Свободы. Об этом сообщают СМИ.

Протестующие начали акцию с проспекта Комитаса и на некоторое перекрывали площадь Франции.

Представитель блока, вице-спикер парламента Армении Ишхан Сагателян в завершение митинга призвал участников разойтись по домам, анонсировав новые акции завтра, пишет Sputnik Армения.

Кроме того, на площади Свободы бессрочную акцию проводит лидер еще одной оппозиционной националистической фракции "Честь имею" Артур Ванецян.

1310 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version