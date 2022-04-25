В КБР вышел в свет словарь языка классика Алима Кешокова

25 апр. 21:14

Институт гуманитарных исследований Кабардино-Балкарского научного центра Российской академии наук (КБНЦ РАН) издал словарь языка народного поэта, классика кабардинской литературы Алима Кешокова.

"Над созданием словаря шесть лет работала группа ученых сектора кабардино-черкесского языка Института гуманитарных исследований КБНЦ РАН в составе 11 человек. Через три года после начала работы появилась картотека, вмещающая в себя более 600 тыс карточек. Следующие три года ушли на анализ собранного материала. И в результате коллективной работы был сделан точный анализ фразеологизмов, слов, определение их состава", - рассказали в медиацентре КБНЦ РАН, передает "Это Кавказ".

Это очень редкий тип словаря, - рассказали создатели. В России такой чести ранее удостоился только великий русский писатель Александр Пушкин, а за рубежом - Уильям Шекспир.

В издании, состоящем более чем из тысячи страниц, приводится более 17 тыс слов, 300 фразеологизмов, свыше полутора сотен пословиц и поговорок. Значительная часть их ранее нигде не была зафиксирована.

Тираж словаря - 500 экземпляров.