Судьба Минской группы ОБСЕ решена

25 апр. 21:00

Недавнее выступление президента Азербайджана в городе Шуша подтвердило позицию Азербайджана в отношении будущего Минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Ильхам Алиев убежден, что говорить о группе нет смысла, поскольку она была практически парализована в 2019 году, так и не добившись какого-либо результата в посреднических усилиях между Арменией и Азербайджаном, пишет Сaspian News.

"Эта группа была создана не для решения проблемы, а для увековечения факта оккупации, - сказал Алиев на V Съезде азербайджанцев мира. - Армянские лоббистские группы весьма влиятельны в странах-сопредседателях Минской группы. Поэтому этот формат за 28 лет не принес никаких результатов". Президент Азербайджана также заявил, что нелепые заявления армянского руководства об угрозе новой войны остались без ответа со стороны Минской группы, которая была уполномочена найти пути прекращения оккупации азербайджанских земель политическим путем. "В ОБСЕ прекрасно понимают, что Минской группы больше не существует. Меня действительно спрашивали несколько месяцев назад, перед российской специальной операцией на Украине, что сейчас должна делать Минская группа. Я сказал, что в 2022 году будет 30-летие ее создания. Отметят годовщину, а потом прекратят работу. Но с началом спецоперации у них не было возможности отметить годовщину", - сказал Ильхам Алиев.

Заявление президента Азербайджана прозвучало на фоне попыток армянской стороны вернуть Минскую группу ОБСЕ к переговорам. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян ранее заявил, что Ереван обратился к группе с просьбой инициировать мирные переговоры с Азербайджаном, базирующиеся на основных принципах, представленных Баку.

Ранее Сергей Лавров, министр иностранных дел России, являющейся одной из трех стран-сопредседателей Минской группы, заявил 8 апреля, что США и Франция отказываются сотрудничать с Москвой в этом формате: "Я не знаю, что будет дальше, потому что наши так называемые французские и американские партнеры по этой группе (...) отменили "тройку" сопредседателей Минской группы ОБСЕ". Тем временем Вашингтон объявил, что сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США Эндрю Шофер назначен старшим советником Госдепа США по переговорам на Кавказе. А Париж объявил, что сопредседатель от Франции Брис Рокфей назначен послом "Восточного партнерства" в МИДе. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва не получала никакого сигнала от Вашингтона и Парижа о возобновлении деятельности Минской группы. По словам помощника президента Азербайджана, заведующего отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмета Гаджиева, Минская группа ОБСЕ находилась в процессе самоликвидации после Карабахской войны.

В начале 1990-х годов Минская группа ОБСЕ взяла на себя роль посредника в конфликте между Арменией и Азербайджаном. В 1991 году Армения начала полномасштабную войну против Азербайджана, которая завершилась прекращением огня в 1994 году. Война привела к оккупации Арменией 20 процентов международно признанных земель Азербайджана. В ходе жестокой кампании этнических чисток, проведенной Арменией, более 30 тыс. этнических азербайджанцев были убиты, а еще один миллион человек был изгнан со своих земель. В разгар войны в 1993 году ООН приняла четыре резолюции, требующие немедленного и безоговорочного вывода вооруженных сил Армении с оккупированных земель. Однако Армения не соблюдала резолюции, разбивая надежды на политическое урегулирование и одновременно готовясь к следующей военной фазе конфликта.

Дипломаты из США, Франции и России выступали в качестве сопредседателей Минской группы, чтобы возглавить международные усилия по поиску прочного решения того, что когда-то было одним из самых опасных региональных конфликтов. Несмотря на многолетнюю челночную дипломатию, проводимую сопредседателями группы, переговоры так и остались безрезультатными.

27 сентября 2020 года армяно-азербайджанский конфликт принял насильственный характер, когда силы Армении, развернутые на оккупированных землях Азербайджана, обстреляли военные позиции и гражданские населенные пункты Азербайджана. В ходе контрнаступлений, длившихся 44 дня, азербайджанские силы освободили от почти 30-летней армянской оккупации более 300 населенных пунктов, в том числе города Джебраил, Физули, Зангилан, Губадлы и Шуша. Война закончилась подписанием 9-10 ноября 2020 года заявления, согласно которому Армения также возвращала Азербайджану оккупированные Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы.

Вскоре после войны президент Алиев заявил, что Минской группе не удалось урегулировать конфликт, несмотря на ее мандат на посредничество в достижении политического урегулирования. В прошлом году Ричард Э. Хогланд, который в 2017 году исполнял обязанности сопредседателя Минской группы от США, приподнял завесу над тем, что на самом деле происходило за кулисами работы группы: "Мы останавливались в пятизвездочных отелях, где нам обычно выделяли люксы на представительском этаже, что давало нам доступ к отдельной столовой и полному бару без каких-либо дополнительных затрат. Мы всегда искали лучшие рестораны в городах, где оказывались. Мы хорошо жили, пока показывали флаг ОБСЕ и напоминали Баку и Еревану о существовании Минской группы. Но, откровенно говоря, очень и очень мало было достигнуто".