В UFC рассказали, что нужно для возвращения Макгрегора

25 апр. 20:57

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт в интервью The назвал условие для возвращения бывшего чемпиона промоушена в двух весовых категориях Конора Макгрегора.

По его словам, ирландский боец пока не готов участвовать в турнирах, поэтому UFC не рассматривает возможных кандидатов на поединок с ним.

"Сейчас у меня нет для него буквально ничего, он не готов драться. Потенциальные соперники в разных весовых категориях мало что значат, пока ему не дадут зеленый свет на участие в боях", - цитирует Уайта Чемпионат.com.

Он подчеркнул, что UFC начнет рассматривать потенциальных кандидатов на бой с Макгрегором только после того, как врач даст ирландскому бойцу стопроцентное разрешение.

Напомним, свой последний на данный момент бой Конор Макгрегор провел в ночь с 10 на 11 июля 2021 года на турнире UFC 264. Соперником ирландца был временный чемпион в легкой весовой категории Дастин Порье. Победу в поединке в первом же раунде одержал Порье.