Минтруд Кубани озвучил самые дефицитные профессии в регионе

25 апр. 20:52

Работодатели в центры занятости на Кубани заявили десятки тысяч вакансий, - сообщил министр труда и социального развития Краснодарского края Сергей Гаркуша.

"Сейчас у нас наиболее востребованы водители, продавцы, повара, пекари, кондитеры, рабочие строительных специальностей. Существует потребность в специалистах технологических процессов - операторы, машинисты, швеи, сборщики, а также нужны сотрудники сферы обслуживания и сельского хозяйства", - рассказал Гаркуша, передает "Интерфакс".

Также в крае большой спрос на медицинских работников, учителей, преподавателей и воспитателей.

На сегодняшний день в Краснодарском крае в центрах занятости населения заявлено 64,3 тыс вакансий. В прошлом году при содействии центров занятости населения в муниципалитетах Кубани смогли трудоустроиться свыше 110 тыс человек, - добавил министр.