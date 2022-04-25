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Внутрироссийские авиарейсы будет субсидировать государство

Внутрироссийские авиарейсы будет субсидировать государство

Российское правительство выделит авиакомпаниям субсидии на компенсацию части стоимости авиабилетов на внутренние рейсы в период с апреля по октябрь текущего года, - говорится в поручениях президента РФ Владимира Путина, опубликованных сегодня на сайте Кремля.

"Правительству РФ в целях обеспечения по итогам 2022 года воздушных перевозок российскими авиакомпаниями не менее 100 млн пассажиров разработать и реализовать программу, направленную на компенсацию расходов, понесенных этими авиакомпаниями, в размере части стоимости авиабилетов на рейсы внутренних воздушных линий, осуществленные в период с апреля по октябрь 2022 года (исходя из пассажирооборота), предусмотрев при этом выделение на указанные цели из федерального бюджета …не менее 110 млрд рублей", - говорится в одном из поручений по итогам совещания президента по развитию авиации, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что правительство выделило на эти цели 100 млрд рублей.

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