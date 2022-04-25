Украина готова отказаться от лекарств из России и Беларуси

25 апр. 20:19

В Верховной раде сегодня зарегистрировали проект закона об ужесточении ограничений на использование на Украине лекарственных средств, в производстве которых участвуют предприятия России или Беларуси, - следует из данных в электронной базе парламента страны.

Документ предусматривает поправки в закон Украины "О лекарственных средствах". Он уже передан на рассмотрение руководству парламента, но его полный текст пока не опубликован. Инициаторами значатся более 20 депутатов от правящей партии "Слуга народа", включая главу парламентского комитета по вопросам здоровья Михаила Радуцкого.

На Украине уже действует запрет на ввоз медицинских препаратов из России и Беларуси, однако в страну все еще могут попасть лекарства, произведенные на российских предприятиях международных фармацевтических компаний. Согласно законопроекту, поведал Радуцкий, лекарство может получить отказ в регистрации на Украине, если выяснится, что один или несколько этапов его производства проходили на предприятиях в недружественных странах.

"Предложенное решение - это сигнал международным фармацевтическим компаниям, которые продолжают работать в России", - цитирует Радуцкого пресс-служба Рады.