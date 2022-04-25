РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Глава МИД Азербайджана принял Игоря Ховаева

Глава МИД Азербайджана принял Игоря Ховаева

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сегодня принял спецпредставителя МИД России по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией Игоря Ховаева. Об этом сообщила пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.

Участники встречи обменялись мнениями о предпринимаемых шагах по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Байрамов и Ховаев обсудили текущую ситуацию в области подготовки будущего мирного договора между Ереваном и Баку, открытия всех коммуникационных линий и запуска делимитации.

Было указано, что азербайджанская сторона готова реализовать соответствующие шаги для обеспечения мира и безопасности в регионе.

Игорь Ховаев еще раз подчеркнул, что Москва готова поддержать достижение прогресса по всем обозначенным направлениям.

Кроме того, дипломаты обсудили другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

1030 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version