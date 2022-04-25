Глава МИД Азербайджана принял Игоря Ховаева

25 апр. 20:19

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сегодня принял спецпредставителя МИД России по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией Игоря Ховаева. Об этом сообщила пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.

Участники встречи обменялись мнениями о предпринимаемых шагах по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Байрамов и Ховаев обсудили текущую ситуацию в области подготовки будущего мирного договора между Ереваном и Баку, открытия всех коммуникационных линий и запуска делимитации.

Было указано, что азербайджанская сторона готова реализовать соответствующие шаги для обеспечения мира и безопасности в регионе.

Игорь Ховаев еще раз подчеркнул, что Москва готова поддержать достижение прогресса по всем обозначенным направлениям.

Кроме того, дипломаты обсудили другие вопросы, представляющие взаимный интерес.