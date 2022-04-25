Путин утвердил положение о госинформсистеме противодействия коррупции "Посейдон"

25 апр. 19:59

Президент России Владимир Путин утвердил положение о государственной информационной системе в области противодействия коррупции, она названа "Посейдон". Указ главы государства опубликован сегодня.

"В системе "Посейдон" содержится информация, предоставляемая в случаях и порядке, предусмотренных нормативными правовыми актами РФ, а также информация о соблюдении (несоблюдении) ограничений, запретов и требований, установленных в целях противодействия коррупции, лицами, на которых распространены такие ограничения, запреты и требования, в том числе персональные данные этих лиц", - цитирует документ ТАСС.

Координатором "Посейдона" станет Администрация президента России, оператором - Федеральная служба охраны.