Uniper собирается платить за российский газ в евро

25 апр. 19:45

Немецкая энергокомпания Uniper полагает, что сможет расплачиваться за поставки российского газа в рублях в соответствии с санкциями, несмотря на требование оплаты в рублях, передает агентство Рейтер, ссылаясь на заявление компании, разосланное по электронной почте.

"Согласно первоначальной и, следовательно, по-прежнему не обязывающей оценке, мы все еще полагаем, что соответствующая обработка платежей в будущем возможна", - цитирует его РИА Новости.

В письме указано также, что компания считает необходимым выполнять действующие законы о санкциях и находится в тесном контакте с немецкими властями по этому вопросу.