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Эрдоган проведет телефонные переговоры с Путиным

Эрдоган проведет телефонные переговоры с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган завтра проведет телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

"Завтра планируем переговоры с господином президентом РФ Владимиром Путиным. Наша цель - скорейшее достижение устойчивого прекращения огня и организация встречи лидеров", - сказал Эрдоган в своем обращении к народу по итогам заседания турецкого кабинета министров, передает ТАСС.

Турецкий лидер уточнил, что накануне у него состоялись телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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