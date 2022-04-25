Эрдоган проведет телефонные переговоры с Путиным

25 апр. 19:44

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган завтра проведет телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

"Завтра планируем переговоры с господином президентом РФ Владимиром Путиным. Наша цель - скорейшее достижение устойчивого прекращения огня и организация встречи лидеров", - сказал Эрдоган в своем обращении к народу по итогам заседания турецкого кабинета министров, передает ТАСС.

Турецкий лидер уточнил, что накануне у него состоялись телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.