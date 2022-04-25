Район, свободный от коронавируса, впервые появился в Карачаево-Черкесии

25 апр. 19:21

Адыге-Хабльский район оказался первым муниципалитетом в Карачаево-Черкесии, свободным от ковида, рассказали в оперштабе республики.

"В минувшие выходные в Адыге-Хабльском районе был снят с наблюдения последний пациент с диагностированной коронавирусной инфекцией", - цитирует представителя ведомства "Интерфакс".

По словам чиновника, такую эпидситуацию в районе медики объясняют высоким уровнем вакцинации.

Представитель оперштаба пояснил, что Адыге-Хабльский район первым в регионе выполнил план по вакцинации от коронавируса - здесь привито 100% населения, подлежащего иммунизации.