Киев сменит почти 300 названий, связанных с Россией и Беларусью

25 апр. 19:35

Киевский городской совет готов переименовать почти триста городских объектов, названия которых связаны с Россией и Беларусью, - сообщает Киевская городская государственная администрация.

"Киевский городской совет собирает предложения касательно переименования 279 городских объектов (улиц, переулков, аллей, проспектов, шоссе, станций метрополитена), которые носят названия, связанные с Россией и Беларусью", - говорится на сайте Киевской городской государственной администрации, передает РИА Новости.

Большая часть названий связана с городами России и Беларуси, но есть и объекты, названные в честь писателей, художников, ученых.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, а Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.