Недостающие лекарства будут завозить в аптеки не дольше 10 дней

25 апр. 19:14

Минздрав России утвердил предельные сроки отгрузки лекарств в аптеки, соответствующий приказ министерства опубликован на интернет-портале правовой информации.

"Утвердить следующие предельные сроки отгрузки организацией оптовой торговли лекарственными средствами при наличии затребованных аптечной организацией по договорам поставки лекарственных препаратов для медицинского применения: в границах города федерального значения, в границах муниципального района, городского округа – в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявки аптечной организации организацией оптовой торговли", - говорится в документе, передает РИА Новости.

В иных границах срок увеличен до 15 рабочих дней, - уточняется в приказе.

Ранее российское правительство приняло проект изменений в положение Минздрава, наделяющий ведомство полномочием утверждать предельные сроки отгрузки лекарств в аптеки.