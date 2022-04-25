Президент РФ предложил снизить ставку по льготной ипотеке

25 апр. 18:55

Российский президент РФ Владимир Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке, которая сейчас составляет 12%, до 9%. Об этом он заявил на совещании по экономическим вопросам.

По словам главы государства, динамика в этой области "пока слабее прогнозов".

"И чтобы сделать покупку жилья более доступной для граждан, чтобы стимулировать стройку в целом, предлагаю снизить ставку по льготной ипотеке с 12% - мы ее не так давно установили - до 9% годовых", - цитирует российского лидера ТАСС.

Кроме того, Путин заявил о необходимости продлить действие льготной ипотечной программы до конца этого года.