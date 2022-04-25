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Президент РФ предложил снизить ставку по льготной ипотеке

Президент РФ предложил снизить ставку по льготной ипотеке

Российский президент РФ Владимир Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке, которая сейчас составляет 12%, до 9%. Об этом он заявил на совещании по экономическим вопросам.

По словам главы государства, динамика в этой области "пока слабее прогнозов".

"И чтобы сделать покупку жилья более доступной для граждан, чтобы стимулировать стройку в целом, предлагаю снизить ставку по льготной ипотеке с 12% - мы ее не так давно установили - до 9% годовых", - цитирует российского лидера ТАСС.

Кроме того, Путин заявил о необходимости продлить действие льготной ипотечной программы до конца этого года.

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