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Эрдоган: Турция продолжит Стамбульский переговорный процесс по Украине

Эрдоган: Турция продолжит Стамбульский переговорный процесс по Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с генеральным секретарем ООН Антонио Гутерришем в Анкаре сегодня заявил, что все страны должны поддерживать Стамбульский переговорный процесс по Украине, поскольку он является надежным путем для установления мира в этой стране.

"Президент Эрдоган подчеркнул, что Стамбульский процесс, который сохраняет свой характер как наиболее надежный выход для установления мира, должен быть поддержан всеми", - приводит заявление по итогам встречи ТАСС со ссылкой на канцелярию турецкого президента.

Турция продолжит тесно сотрудничать с ООН для завершения гуманитарного кризиса на Украине, отметил Эрдоган, выразив уверенность, что будет найдено дипломатическое решение кризиса на Украине, который затрагивает весь мир.

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