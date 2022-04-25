В МИД России сообщили о продолжении переговоров с Украиной

25 апр. 18:41

Переговорный процесс между Россией и Украиной не закончился. Такое заявление сделала сегодня в эфире радиостанции "Комсомольская правда" официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Она подчеркнула, что переговорные команды с обеих сторон существуют и продолжают свою работу. "Они были сформированы, встречались неоднократно и лично, и в ВКС (видеоконференцсвязь - прим. ред.), процесс не закончился", - цитирует дипломата РИА Новости.



При этом Захарова отметила, что на данный момент она не обладает информацией о других форматах переговоров.