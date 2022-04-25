Компании, остающиеся в России, вычеркнут из списка для параллельного импорта

25 апр. 18:27

Российская сторона готова к оперативным исправлениям списка подпадающих под параллельный импорт брендов, сообщил глава ведомства Денис Мантуров в интервью телеканалу "Россия-24".

Министр отметил, что несколько компаний уже заявили о намерении выйти из перечня и остаться в РФ.

Мантуров подчеркнул, что этот документ будет расширяться и сужаться, в зависимости от решений иностранных компаний по присутствию на российском рынке.

"Если производители будут оставаться, если поставщики импортной продукции будут сохранять свою логистику, будут поставлять свою продукцию на российский рынок, то мы заинтересованы в том, чтобы продукция и бренды не входили в перечень нашего приказа", - указал он.