У турецких отельеров потребовали отменять бронирования российских туристов

25 апр. 18:22

Турецкий представитель крупнейшего европейского туроператора - TUI Tantur - потребовал от отелей отменить бронирования российских гостей, - сообщает "Турпром".

Фирма занимается приемом отдыхающих из стран Балтии. Отправляющие их туркомпании поставили турецким партнерам ультиматум: в гостиницах, куда заселяются их клиенты, не должно быть россиян. Тем более, что из-за спецоперации на Украине ЕС ввел против России санкции. Содержащее такое требование письмо опубликовала газета Turizmgazetesi, - передает РИА Новости.

Хотя турпоток из РФ значительно превышает прибалтийский, представитель туроператора все же поддался на шантаж и направил бумаги в гостиницы, потребовав не селить россиян там, где отдыхают прибалты.

Пока ультиматум действует до 31 мая, но он может продлеваться ежемесячно.

Турецкие отельеры уже назвали эти заявления "расистским туристическим безумием".