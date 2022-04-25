Стало известно, сколько человек задержаны на акции протеста в Ереване

25 апр. 18:15

Полицейские задержали 11 участников акции протеста, которая проходит у офиса правящей партии "Гражданский договор" в Ереване. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Как сообщает Sputnik Армения, сторонники главы оппозиционной парламентской националистической фракции "Честь имею" Артура Ванецяна сегодня вечером пришли к офису правящей партии, чтобы узнать причину дневных задержаний. В итоге началась потасовка, закончившаяся задержаниями.

Армянская оппозиция с сегодняшнего дня проводит децентрализованные акции протеста в Ереване.