РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Стало известно, сколько человек задержаны на акции протеста в Ереване

Стало известно, сколько человек задержаны на акции протеста в Ереване

Полицейские задержали 11 участников акции протеста, которая проходит у офиса правящей партии "Гражданский договор" в Ереване. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Как сообщает Sputnik Армения, сторонники главы оппозиционной парламентской националистической фракции "Честь имею" Артура Ванецяна сегодня вечером пришли к офису правящей партии, чтобы узнать причину дневных задержаний. В итоге началась потасовка, закончившаяся задержаниями.

Армянская оппозиция с сегодняшнего дня проводит децентрализованные акции протеста в Ереване.

1635 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version