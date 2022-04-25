Финский гигант деревопереработки продаст заводы в России

25 апр. 18:50

Компания Stora Enso приняла решение продать свои лесопильные заводы в России местному руководству. Об этом говорится в пресс-релизе финского гиганта деревопереработки.

"Stora Enso заключила соглашение о продаже двух своих лесопильных заводов в России", - сказано в заявлении.

В Stora Enso пояснили, что в сделку входят принадлежащие им лесопильные заводы и российская компания по закупке древесины, поставляющая древесину лесопильным заводам. "Лесопильные заводы и операции по заготовке древесины будут проданы местному руководству Stora Enso", - отмечается в пресс-релизе.