РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Финский гигант деревопереработки продаст заводы в России

Финский гигант деревопереработки продаст заводы в России

Компания Stora Enso приняла решение продать свои лесопильные заводы в России местному руководству. Об этом говорится в пресс-релизе финского гиганта деревопереработки.

"Stora Enso заключила соглашение о продаже двух своих лесопильных заводов в России", - сказано в заявлении.

В Stora Enso пояснили, что в сделку входят принадлежащие им лесопильные заводы и российская компания по закупке древесины, поставляющая древесину лесопильным заводам. "Лесопильные заводы и операции по заготовке древесины будут проданы местному руководству Stora Enso", - отмечается в пресс-релизе.

945 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version