СМИ: литовский НПЗ Orlen отказывается от российской нефти

25 апр. 17:54

Единственный в странах Балтии нефтеперерабатывающий завод Orlen в литовском городе Мажейкяй отказывается от использования российской нефти, - заявил сегодня министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис по итогам встречи с руководством компании.

"Руководитель предприятия подтвердил, что оно использует и будет использовать нефть из Саудовской Аравии. Это одно из величайших достижений предприятия, что сейчас оно модернизировано настолько, что может не использовать российскую нефть. ... Литва не использует ни нефть, ни газ из России", - цитирует Крейвиса РИА Новости со ссылкой на литовский портал 15min.lt.

Как заявил гендиректор Orlen Даниель Обайтек, предприятие готовилось к диверсификации и отказу от нефти из России и "больше не видит возможности использовать российскую нефть".

А вот на вопрос, насколько вырастет цена топлива для конечного потребителя после отказа предприятия от нефти из РФ, Обайтек прямо не ответил.

Напомним, Мажейкяйский НПЗ принадлежит Orlen Lietuva – "дочке" польской Orlen. Это единственный нефтеперерабатывающий завод в странах Балтии.