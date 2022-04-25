Генсек ООН встретился в Анкаре с Эрдоганом

25 апр. 18:02

В понедельник, 25 апреля, в Анкаре состоялась встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриша.

Встреча прошла в Президентском комплексе в закрытом для прессы режиме и длилась 70 минут, передает ТАСС.

Какие именно вопросы обсуждались на переговорах Эрдогана и Гутерриша, на данный момент не сообщается. Предполагается, что стороны обсудили ситуацию на Украине в преддверии поездки генсека ООН в Россию и на Украину. Генсек ООН также выразил поддержку дипломатическим усилиям Турции по Украине.

Напомним, ранее стало известно, что 26 апреля генсек ООН Антониу Гутерриш проведет в Москве переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, а 28 апреля отправится в Киев, где встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.