Готовы ли Азербайджан и Армения к подписанию мирного договора

Конфликт между Азербайджаном и Арменией представлял серьезную угрозу стабильности и экономической интеграции региона. Однако геополитический ландшафт на Южном Кавказе изменился, когда в результате победы в 44-дневной войне Азербайджан положил конец армянской оккупации, длившейся почти 30 лет. С подписанием ноябрьского соглашения 2020 года между Азербайджаном, Арменией и Российской Федерацией Баку и Ереван фактически открыли новую страницу дипломатических переговоров и экономической интеграции, пишет Eurasia Review.

Сейчас Азербайджан сосредоточен на таких вопросах, как открытие транспортных связей, экономическая интеграция и подписание мирного соглашения. Но и в постконфликтный период в отношениях между двумя странами постоянно возникают вызовы стабильности и безопасности. После урегулирования конфликта мирные переговоры между Арменией и Азербайджаном в основном проводились при посредничестве России. 11 января 2021 года в Москве состоялась одна из ключевых трехсторонних встреч между президентом России Владимиром Путиным, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, в ходе которой главы государств обсудили выполнение ноябрьского соглашения, подчеркнув важность разблокирования всех экономических и транспортных коммуникаций региона. Стороны также договорились о создании трехсторонней рабочей группы под сопредседательством заместителей премьер-министров Азербайджана, Армении и России.

Анализируя все трехсторонние встречи, можно прийти к выводу, что стороны не смогли добиться прорывных результатов или хотя бы договориться по таким основным вопросам, как открытие Зангезурского коридора, делимитация и демаркация границ, подписание мирного договора, основанного на взаимном признании территориальной целостности друг друга. Однако Азербайджан уже начал процесс восстановления Карабаха. В свете этого Армении пора подумать о заключении окончательного мирного договора с Азербайджаном, основанного на принципах суверенитета и территориальной целостности, который мог бы стать ключом к устойчивому миру и региональной экономической интеграции.

Между тем, из-за ситуации на Украине формируются новые геополитические реалии. Украинский кризис вызвал в Европе озабоченность по поводу энергетической безопасности. Наряду с Катаром, США, Нигерией и Египтом Азербайджан вошел в число основных стран, к которым официальные лица ЕС обращались по поводу увеличения поставок природного газа в случае обострения газового кризиса.

В ЕС уже активизировали усилия по достижению мира между Арменией и Азербайджаном. 6 апреля в Брюсселе прошла встреча Ильхама Алиева, Никола Пашиняна и председателя Евросовета Шарля Мишеля. Она последовала за декабрьской встречей и видеоконференцией с президентом Макроном в феврале. Шарль Мишель отметил, что "как президент Алиев, так и премьер-министр Пашинян выразили желание быстрее продвигаться к мирному соглашению между их странами".

Здесь важно выделить предложение из пяти пунктов по нормализации отношений, отправленное Азербайджаном Армении:

- взаимное признание суверенитета, территориальной целостности, нерушимости международных границ и политической независимости;

- взаимное подтверждение отсутствия территориальных претензий государств друг к другу и юридическое обязательство не предъявлять такие претензии в будущем;

- воздерживаться от угрозы безопасности друг друга в межгосударственных отношениях, от применения угроз и силы против политической независимости и территориальной целостности, а также от иных обстоятельств, несовместимых с целями Устава ООН;

- делимитация и демаркация государственной границы, установление дипломатических отношений;

- открытие транспорта и коммуникаций, установление других соответствующих коммуникаций и сотрудничество в других областях, представляющих взаимный интерес, как это также было предусмотрено в ноябрьском соглашении.

Если Армения согласится подписать мирный договор с Азербайджаном на основе вышеуказанных принципов, это создаст основу для установления дипломатических отношений и сотрудничества между двумя государствами.

Азербайджан и Армения уже договорились поручить своим министрам иностранных дел работу над подготовкой будущего мирного договора, в котором были бы учтены все необходимые вопросы. 11 апреля министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор со своим армянским коллегой Араратом Мирзояном. Министры обменялись мнениями по подготовке будущего мирного соглашения и организации Совместной пограничной комиссии, а также обсудили гуманитарные вопросы. Это был первый официальный прямой телефонный разговор между двумя министрами.

Несмотря на все позитивные жесты, радикальные оппозиционные партии Армении во главе с лидером оппозиции Артуром Ванецяном вновь начали кампанию по препятствованию мирному процессу, организовав сидячую забастовку на площади Свободы в Ереване. Их главной целью стала организация скоординированных уличных акций протеста в попытке свергнуть Никола Пашиняна и тем самым предотвратить то, что они считают неприемлемой уступкой Азербайджану, запланированной премьер-министром.

Тем не менее 2022 год может стать знаменательным для мирного процесса, поскольку Арменией и Азербайджаном может быть сделан огромный шаг к долгожданному миру в регионе. На совещании, посвященном итогам первого квартала 2022 года Ильхам Алиев заявил, что Армения принимает пять принципов Азербайджана для нормализации отношений. Сейчас мы наблюдаем позитивные сдвиги в переговорах. Но и Армения, и Азербайджан должны учитывать, что мирный процесс по-прежнему хрупок, и сейчас необходимо больше вовлеченности и готовности идти на компромисс ради мира для подписания окончательного мирного договора.