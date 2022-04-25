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Дагестанские предприятия наладят выпуск сельхозтехники

Дагестанские предприятия наладят выпуск сельхозтехники

Промышленные предприятия Дагестана готовы освоить выпуск сельхозтехники для АПК региона, ощущающей острую потребность в ней, - сообщил на заседании республиканского оперативного штаба министр промышленности и торговли региона Низам Халилов.

"В республике на сегодняшний день практически отсутствует производство современной и доступной сельхозтехники и оборудования для предприятий перерабатывающих отраслей. В то же время многие машиностроительные предприятия - завод "Дагдизель", "Концерн КЭМЗ", "Завод им. Гаджиева", "Буйнакский агрегатный завод" и другие - имеют такой потенциал, производственные мощности и опыт изготовления сельскохозяйственной техники и оборудования для переработки. …Все вышеперечисленные предприятия готовы возобновить и освоить производство востребованных машин и оборудования для переработки сельхозпродукции при наличии серийных заказов", - сказал Халилов, передает ТАСС.

На сегодняшний день обеспеченность техникой аграриев Дагестана не превышает 30-35%. В хозяйствах региона требуется дополнительно более 6 тыс тракторов, более 970 плугов, более 790 культиваторов, около 4 тыс машин для внесения удобрений, более 1,6 тыс опрыскивателей, более 5,4 тыс тракторных прицепов.

Ряд предприятий республики уже начал выпускать продукцию, востребованную сельхозтоваропроизводителями, - добавил министр.

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