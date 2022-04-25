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Распределение могут вернуть для студентов IT-специальностей в России?

Распределение могут вернуть для студентов IT-специальностей в России?

Совет по цифровой экономике при Совете Федерации выступил с инициативой восстановления системы распределения для студентов IT-специальностей, об этом говорится в проекте решения Совета.

В частности, совет рекомендует ряду ведомств разработать список специальностей и направлений подготовки, по которым ведется подготовка ИТ-специалистов в ОПК. Для таких программ будет введен повышенный норматив финансирования.

"Рекомендовать … рассмотреть возможность восстановления системы распределения студентов-бюджетников после окончания вузов, техникумов и колледжей на срок пять лет", - цитирует документ РИА Новости.

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