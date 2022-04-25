Замглавы МИД России и посол Ирана в РФ обсудили обстановку на Ближнем Востоке

25 апр. 17:24

В понедельник, 25 апреля, в Москве состоялась встреча спецпредставителя президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя министра иностранных дел РФ Михаила Богданова и посла Ирана в Москве Казема Джалали. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте российского МИД.

В ходе беседы стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам ближневосточной повестки дня.

Во внешнеполитическом ведомстве также подчеркнули, что особое внимание на встрече было уделено ситуации в Йемене, Ираке, Сирии и в регионе Персидского залива.