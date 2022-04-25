СМИ: Киргизия может вернуть из России своих трудовых мигрантов

25 апр. 17:13

Власти Киргизии не исключают того, что им придется вернуть своих трудовых мигрантов из России, но искать пути решения этой проблемы будут уже в случае ее возникновения, - сказал президент республики Садыр Жапаров в интервью агентству Кабар.

"Мы об этом думаем. Если все массово вернутся, мы найдем выход", - рассказал Жапаров, говоря о геополитической ситуации в мире, передает ТАСС.

Лидеры многих государств говорят о невозможности сохранения нейтральной позиции в связи с ситуацией вокруг Украины. "Все прекрасно можно. Украинцы, белорусы, русские, как и киргизы, казахи и узбеки - родственные народы с похожими языками и сердцами. В какой-то момент все они найдут общий язык. Кроме того, мы прожили все как одна семья 70 лет в стране под названием СССР. Как будто делили одну буханку хлеба на всех", - поведал Жапаров, добавив: если бы минские соглашения выполнялись, то ситуация могла бы сложиться иначе.