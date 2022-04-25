Еврокомиссия призвала Индию присоединиться к антироссийским санкциям

25 апр. 17:14

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обратилась к Индии и странам всего мира поддержать санкции в отношении России в связи с событиями на Украине.

Она подчеркнула, что против РФ были введены массированные и жесткие санкции. "Санкции никогда не являются самостоятельным решением, они встроены в более широкую стратегию, включающую дипломатические элементы и элементы безопасности. И именно поэтому санкции разработаны таким образом, чтобы поддерживать их в течение более длительного периода времени, поскольку это дает нам рычаги для достижения дипломатического решения, которое принесет прочный мир", - сказала она на форуме Raisina Dialogue.

Урсула фон дер Ляйен отметила, что Еврокомиссия настоятельно призывает всех членов мирового сообщества поддержать усилия Европы по достижению мира.

Помимо этого, она обратила внимание на то, что события на Украине не только определят будущее Европы, но и серьезным образом скажутся на Индо-Тихоокеанском регионе и остальном мире. "Страны, пострадавшие от двухлетней пандемии коронавируса, столкнутся с ростом цен на зерно, энергоносители и удобрения", - цитирует главу Еврокомиссии РИА Новости.