Россия высылает 40 немецких дипломатов

25 апр. 16:31

МИД РФ сообщил о высылке из страны 40 сотрудников германских дипведомств.

"Послу ФРГ была вручена нота об объявлении persona non grata 40 сотрудников германских дипломатических учреждений в России в порядке симметричного ответа на вышеупомянутое решение правительства ФРГ", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Главе МИД ФРГ в Москве был заявлен решительный протест "в связи с откровенно недружественным решением правительства ФРГ от 4 апреля 2022 года об объявлении persona non grata 40 сотрудников российских дипломатических учреждений в Германии".