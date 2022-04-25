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Россия и Узбекистан будут совместно производить медикаменты

Россия и Узбекистан будут совместно производить медикаменты

Узбекистан и Россия подписали документы по созданию двух крупных производств медицинских препаратов в рамках выставки "Иннопром" в Ташкенте.

Российская "Герофарм", узбекское предприятие Zuma Pharma и Минздрав республики подписали меморандум о начале практических мероприятий по разработке проекта производства и поставок инсулина.

Кроме того, договор о сотрудничестве заключили группа компаний "Фармасинтез" и Агентство по развитию фармацевтической отрасли Узбекистана. Соглашение предусматривает сотрудничество в реализации проекта строительства фармацевтического предприятия по производству противоопухолевых лекарственных средств в республике.

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