Жителя Дагестана обвинили в помощи террористам

25 апр. 16:02

Житель селения Бутуш Бабаюртовского района подозревается в пособничестве членам незаконного вооруженного формирования, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.

Уголовное дело в отношении мужчины возбудил следственный отдел ОМВД России по Бабаюртовскому району на основании собранных УФСБ РФ по Дагестану материалов.

Следствие полагает, что в апреле и мае 2017 года Ибрагимов предоставил жилье, продукты питания и предметы первой необходимости членам группировки.

Если вина Ибрагимова будет доказана, то он получит до 10 лет лишения свободы.