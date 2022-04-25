РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Послом США на Украине может стать Бринк

Послом США на Украине может стать Бринк

Послом США на Украине может стать глава американского диппредставительства в Словакии Бриджит Бринк. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

О намерении выдвинуть ее кандидатуру на пост посла на Украине объявил сегодня президент США Джо Байден.

Ранее Бриджит Бринк работала в центральном аппарате Госдепартамента и в Совете национальной безопасности при Белом доме. Она также находилась на дипломатической службе в Сербии и Узбекистане. С 20 августа 2019 года возглавляет посольство США в Словакии.

1095 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version