Послом США на Украине может стать Бринк

25 апр. 15:52

Послом США на Украине может стать глава американского диппредставительства в Словакии Бриджит Бринк. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

О намерении выдвинуть ее кандидатуру на пост посла на Украине объявил сегодня президент США Джо Байден.

Ранее Бриджит Бринк работала в центральном аппарате Госдепартамента и в Совете национальной безопасности при Белом доме. Она также находилась на дипломатической службе в Сербии и Узбекистане. С 20 августа 2019 года возглавляет посольство США в Словакии.